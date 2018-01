Deel dit artikel:











Kinderen willen popcorn maken: brand in magnetron Foto: HFV / Rowin van Driest

HEEMSTEDE - Een magnetron in een woning aan de Gelderlandlaan in Heemstede heeft vanmiddag vlam gevat. Dit kwam omdat twee kinderen zin hadden in popcorn, maar deze iets te lang in de magnetron hebben laten opwarmen.

Rond 16.30 uur kreeg de brandweer melding van de brand. Er was veel rook aanwezig in het huis. De brandweerlieden hebben de brandende magnetron naar buiten getild en daar geblust. De rook is door middel van een ventilator uit de woning geblazen.