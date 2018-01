Deel dit artikel:











Blokhuijsen vierde op 5000 meter bij EK afstanden Foto: Pro Shots/Erik Pasman

ZUID-SCHARWOUDE - KOLOMNA Jan Blokhuijsen is er bij het EK afstanden in het Russische Kolomna niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 5000 meter. De schaatser uit Zuid-Scharwoude eindigde als vierde net naast het podium in 6.21,97.

De Europese titel ging naar de Italiaan Nicola Tumolero (6.16,85), gevolgd door de Rus Alexander Roemjantsev (6.18,13) en Marcel Bosker (6.20,45). Simon Schouten, die afgelopen maandag de Nederlandse marathontitel op kunstijs veroverde, reed de zevende tijd (6.30,08). Dopingzondaar mag starten

De nummer twee, Roemjantsev, werd in november vorig jaar door het IOC levenslang verbannen van de Olympische Spelen wegens dopingpraktijken bij Sotsji 2014. Hij heeft bij het sporttribunaal CAS beroep aangetekend tegen zijn olympische schorsing voor het leven. De internationale schaatsunie ISU heeft mede daarom het vonnis nog niet overgenomen. De Rus mocht derhalve bij het EK in eigen land van start gaan. Toppers laten EK lopen

Veel Nederlandse toppers vonden dit EK niet passen in hun voorbereiding op de Olympische Spelen. Zo ontbreken bij de mannen Sven Kramer, Bob de Vries en Jorrit Bergsma in Rusland. Koen Verweij zei na zijn rit op de 1000 meter dat hij spijt had dat hij naar Rusland was gereisd voor het toernooi. Lees ook: Verweij: "Ik had beter niet naar dit EK kunnen gaan"

Op zondag worden in Kolomna nog de ploegachtervolging, de massastart en de teamsprint voor mannen en vrouwen afgewerkt.