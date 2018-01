Deel dit artikel:











Kerstbomen in de brand gestoken in Nelson Mandelapark Foto: Inter Visual Studio

HAARLEM - De brandweer is vanmiddag met spoed in actie gekomen, nadat er een brand was gesticht in het Nelson Mandelapark in Haarlem. Bij het speelgedeelte van het park waren een aantal kerstbomen in de fik gestoken.

Volgens ooggetuigen zouden kinderen de veroorzakers zijn van de vlammende kerstbomen in het Haarlemse park. De brandweer heeft het vuur geblust.