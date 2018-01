Frank de Boer over hartafwijking Nouri: "Als KNVB het wist, wist hij het ook"

HAARLEM - Abdelhak Nouri moet volgens Frank de Boer geweten hebben van zijn hartafwijking. Dat zegt de voormalig coach van Ajax voor de camera van NH Nieuws, na afloop van de jaarlijkse nieuwjaarswedstrijd tussen ex-internationals en HFC Legends in Haarlem.

De Boer, die tussen 2010 en 2016 Ajax 1 onder zijn hoede had, wist zelf niets van enige hartproblemen bij het jonge talent. "Niet van Nouri nee, maar ik weet het van andere spelers wel. Zij weten dan ook wat het risico is. Normaal gesproken geldt: als de KNVB het wist (van zijn hartproblemen, red.), dan weet Nouri het ook."

Dat Nouri's ouders zeggen nooit iets te hebben geweten van zijn hartafwijking, lijkt De Boer sterk. Wel hoopt hij dat Nouri's familie en Ajax in goed overleg uit de zaak gaan komen. "Het is voor alle partijen vervelend, met name voor de familie Nouri."

