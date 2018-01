'Molloot' Rämon begint in voorjaar al met zoeken: "Dat is de pret van het programma"

AMSTERDAM - Terwijl de rest van Noord-Holland zich rond het voorjaar klaarmaakt voor een zomerseizoen, zit Wie is de Mol?-fan Rämon Niessen achter zijn laptop te speuren. Op zoek naar BN'ers die op sociale media opvallend stil zijn en daarom misschien in het buitenland zitten voor opnames van het bekende AVROTROS-programma. Vanavond begint het programma dan eindelijk weer.

De Amsterdamse Rämon is al jaren fan van Wie is de Mol?: "Het programma is gewoon prachtig om te kijken. De beelden, de opdrachten, het heeft van alles wat", vertelt hij aan NH Nieuws. Maar het leukste vindt Rämon de "voorpret": "Ik ben helemaal geen nerd, maar dat hoort bij de pret van het programma. Na je werk lekker het internet afspeuren naar potentiële kandidaten."

Het geheim van de smid

De 'molloot' begint met zijn zoektocht zodra de presentator van het programma, Art Rooijakkers, en de coach van de kandidaten, radiopresentatrice Karin de Groot, niet meer op radio of televisie te vinden zijn. "Ik heb een lijstje gemaakt van mensen waarvan ik weet dat zij wenskandidaten zijn, zichzelf hebben aangemeld of in een interview iets over Wie is de Mol? hebben gezegd", legt Rämon zijn werkwijze uit.

De opnames duren ongeveer drie weken, maar ook met terugwerkende kracht weet Rämon nieuwe kandidaten te vinden. Dit jaar had hij zeven van de tien meespelende kandidaten goed. "Bij kandidaat Olcay Gulsen zie je een duidelijk gat van drie weken op haar Instagram-tijdlijn", aldus Rämon. Hiermee kan hij echter nog niet zeggen of Olcay er tot het einde in zit. Aan alle kandidaten wordt gevraagd drie weken radiostilte te houden, ongeacht of je als eerste naar huis gaat of de Mol ontmaskert.

Tunnelvisie

Vanavond zit Rämon niet met pen en papier naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen te kijken. Dat doet hij pas de volgende dag, als hij de aflevering nog een keer kijkt. Vervolgens belt hij met zijn 'molloot'-collega Jasper. Ze schrijven samen voor het Wie is de Mol?-platform Tunnelvisie. "Dan bespreken we theorieën, verdachte dingen van kandidaten en onze verdenkingen."

Een 'gevoelsmol' heeft Rämon nog niet, omdat er over het nieuwe seizoen nog meer geheim wordt gehouden dan voorheen: "Er was niet eens een persdag", aldus de Mol-jager. Daarom kan Rämon nog geen gok nemen. "Meestal ga ik voor acteurs en actrices, maar dat kan je bij Wie is de Mol? nooit met zekerheid zeggen."

Vanavond om 20.30 uur is de eerste aflevering van het 18de seizoen te zijn op NPO 1.