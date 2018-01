Esmee Visser verrast met goud op de 3000 meter

BEINSDORP - KOLOMNA Esmee Visser heeft bij het EK afstanden in Kolomna voor een grote verrassing gezorgd. De 21-jarige schaatsster uit Beinsdorp, die dit seizoen debuteert in het internationale circuit, veroverde met een persoonlijk record van 4.05,31 goud op de 3000 meter. Carlijn Achtereekte pakte zilver met 4.06,81. De Russin Natalia Voronina, favoriet voor eigen publiek, moest genoegen nemen met brons (4.07,62).

Visser reed in de derde rit een redelijk vlakke race. De talentvolle schaatsster van Team Plantina had het alleen in haar slotronde van 33,5 seconden moeilijk. Van pure vermoeidheid ging ze zelfs op het laatste rechte stuk nog bijna onderuit.

Visser, die als specialiste op de 5000 meter baalde van haar matige slotronde op de kortere afstand, hield aan het begin van het seizoen nog amper rekening met de Winterspelen. "Maar nu begint het toch echt te borrelen", zei ze bij de NOS. "Ik wil onbevangen rijden in Zuid-Korea, zoals ik altijd doe. Anders komt het over vier jaar wel."

Visser verdiende haar deelname aan de Olympische Spelen vorige maand tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. Daar werd ze tweede op de 5000 meter, achter de toen eveneens verrassende Van der Weijden. Tot haar verrassing mag Visser daardoor meedoen op deze afstand aan de Winterspelen in februari in Zuid-Korea.

Ze was naar eigen zeggen bij het EK afstanden in Kolomna op de 3000 meter gekomen voor een achtste of tiende plek. "Ik vond het al vet dat ik aan dit toernooi in Rusland mocht meedoen. Het was een mooie gelegenheid om wat ervaring op te doen voor de Olympische Spelen volgende maand in Zuid-Korea. Ik denk dat er nog wel meer in zit", liet Visser weten nadat ze verrassend goud had gewonnen.