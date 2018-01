Politie pakt twee verdachten op voor steekpartij Purmerend

Afgelopen jaarwisseling raakte en man en een vrouw, beiden 39 jaar, gewond na een steekincident. Rond 00.35 uur werd het tweetal met messteken toegetakeld, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De twee verdachten zijn voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Getuigen of mensen met informatie over het steekincident kunnen bellen met 0900-8844.