Ex-internationals winnen nieuwjaarswedstrijd van HFC Legends

HAARLEM - De ex-internationals hebben de traditionele Nieuwjaarswedstrijd tegen de HFC Legends gewonnen. Het werd 5-2 voor de ploeg van coaches Sjaak Swart en Ben Wijnstekers.

De Nieuwjaarswedstrijd trok zoals altijd veel toeschouwers, die vooral de voormalige internationals graag in actie wilden zien. In die ploeg dit jaar onder meer de broertjes De Boer, Aron Winter, Pierre van Hooijdonk, Andwele Slory, Gerald Vanenburg en Danny Koevermans. Het team van de HFC Legends bestond uit een mix van spelers van vooral de zondag 2 en zaterdag 1. Door de afwezigheid van Edwin van dern Sar ('geblesseerd'), stond HFC-keeper Gerard van Rossum bij Oranje tussen de palen.

Slory opent score

Bij de rust gingen de ex-internationals met 2-0 aan de leiding door twee doelpunten van Andwele Slory. Tussendoor schoot Franklin Lewis de bal voor de thuisploeg tegen de lat.

Veel doelpunten na rust

In de tweede helft vergrootte Peirre van Hooijdonk die voorsprong naar 3-0 via een benutte penalty. Daarna profiteerde Loet de Kwant van een 'Frank de Boertje' en scoorde het eerste doelpunt van de HFC Legends. Vervolgens legde scheidsrechter Ruud Bossen nogmaals de bal op de stip na een handsbal en scoorde Martijn Meerdink de 1-4. De Kwant tekende daarna voor de 2-4. In de slotminuut bepaalde Danny Koevermans met een kopbal de eindstand op 2-5.

Daarna was er tijd voor de handtekeningenjagers en de fans die op de foto wilden met een van de voormalige internationals.

