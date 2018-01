Help, Theo heeft een hobby: veertig jaar camera's sparen

KOOG AAN DE ZAAN - Door vrienden en familie wordt hij al jaren voor gek verklaard. Theo van Leeuwen (70) verzamelt al veertig jaar ouderwetse fotocamera's. Zijn huis puilt uit en daar moet wat aan gedaan worden.

Sinds kort staat hij daarom op de Beverwijkse Bazaar. Om weer wat ruimte te kunnen maken in zijn woning. "Ik word een dagje ouder", zegt Van Leeuwen tegen NH Nieuws met een lach. "Ja, het is uit de hand gelopen. Dus we moeten wel gaan afbouwen. En dat doe ik met pijn in mijn hart, want het is gewoon mijn passie", aldus de Zaankanter die zelfs nog een houten exemplaar heeft staan van het bouwjaar 1897.

Genieten

Met trots kijkt hij naar zijn camera's in huis. "Ik heb hier wel hele dagen zitten kijken. Gewoon genieten van de techniek, ik vind dit wel zo mooi." Volledig afbouwen doet hij ook weer niet: "Nee, de hele speciale camera's die hou ik gewoon hoor", aldus Van Leeuwen.