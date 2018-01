Beter Telstar wint verdiend met 1-0 van Sparta

VELSEN-ZUID - Telstar heeft zaterdagmidaag de oefenwedstrijd tegen het Sparta van trainer Dick Advocaat gewonnen met 1-0. Melvin Platje scoorde het winnende doelpunt.

Onder de vele bezoekers bij deze oefenwedstrijd waren ook Michiel Kramer, de spits die Advocaat graag naar Sparta wil halen. Ook Leo Beenhakker zat tussen de toeschouwers. "Hij voorspeelde aan het begin van het seizoen dat we hoog zouden eindigen", zei voorzitter Pieter de Waard. "We hebben meer punten dan geld, maar dromen wel van de eredivisie."

Telstar beter

De wedstrijd tussen de nummer zeventien van de eredivisie en de nummer vier van de Jupiler League werd gedomineerd door Telstar. Hoewel het bij de rust nog 0-0 was, had de thuisploeg de beste kansen om een andere ruststand te laten noteren.

Veel wissels

Dick Advocaat, bezig aan zijn officieze debuut als coach bij de Rotterdammers, wisselde in de rust bijna zijn hele team. Dat leverde iets meer kansen op voor zijn team dan voor de rust, maar Telstar bleef gevaarlijk en de verdediging van Sparta bleef kwetsbaar.

Platje matchwinnaar

Na een uur leek Mühren de score te openen voor Sparta, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Drie minuten later was het Telstar dat op voorsprong kwam. Melvin Platje schoof de bal onder keeper Nienhuis door, die de bal net over de lijn zag rollen.

Daarna kreeg de ploeg van Mike Snoei nog meer kansen, maar het bleef bij 1-0.

Startende elf Telstar: De Boer; Lopes Cabral, v.Iperen, v.Heertum, Brito, Korpershoek, Osman, Novakovich, Schouten, Platje, Hamdaoui

Startende elf Sparta: Kortsmit; Floranus, Fischer, Breuer, Chabot, Dougall, Ache, Spierings, Proschwitz, Alhaft, Goodwin