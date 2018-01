Snoei: "Speler die denkt dat hij elders beter tot zijn recht komt mag vertrekken"

VELSEN-ZUID - Grote afwezige bij het oefenduel van Telstar tegen Sparta (1-0) was Gerson Rodrigues. De Luxemburgse international heeft naar de club toe uitgesproken dat zijn ambitie op een ander niveau ligt.

"Hij belandde bij ons zelfs op de bank en daar heeft hij moeite mee", zei trainer Mike Snoei voor de camera van FOX Sport. "Wij hebben in Hamdaoui een geweldige linksbuiten, waardoor Gerson niet altijd speelt. Wij respecteren zijn keuze en hij is op het moment bezig om elders onderdak te vinden."

"Hij heeft een contract tot het einde van het seizoen, maar daarvoor moet je bij Piet Buter zijn. Elke speler die denkt dat hij elders beter tot zijn recht komt mag van mij vertrekken."

"We lopen met kop omhoog hier"

Als Rodrigues geen nieuwe club vindt gaat Snoei wel weer kijken wat hij gaat doen met de speler: "Dat is een probleem voor later. Het is wel zo bij Testar tegenwoordig dat je heel veel zin moet hebben om hier te voetballen, anders kiezen we iemand anders. We lopen hier tegenwoordig met de kop omhoog en we tellen weer een klein beetje mee."