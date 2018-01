Dagmar (17) uit Huizen wil jongste raadslid van Nederland worden

HUIZEN - Ze is pas 17 lentes jong, maar als het aan Dagmar Doorn uit Huizen ligt, gaat zij binnenkort de Huizense politiek veroveren.

Momenteel zit zij nog in de vijfde van een vwo-klas, maar vanaf 21 maart hoopt Dagmar dat ze haar schoolwerkzaamheden kan combineren met een functie als raadslid. Zij wordt op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen 18 jaar en zou, als ze verkozen wordt, het jongste raadslid van Nederland worden.

Jong geleerd

"Ik vind politiek heel interessant en ik debatteer graag", legt het politieke talent uit aan NH Nieuws. Haar vader is al raadslid bij de ChristenUnie en Dagmar hoopt snel in zijn voetsporen te treden. Dat maakt vader Wessel een trotse man: "Dat zij zoveel van haar vrije tijd steekt in de politiek, vind ik als ouder heel mooi."

Dagmar komt op nummer 13 op de lijst, dus de kans lijkt klein dat zij daadwerkelijk in de gemeenteraad komt. Toch weet zij al waar ze zich hard voor wil maken. "Er moet een treinstation in Huizen komen en de veiligheid moet hier worden gewaarborgd."

Op zichzelf stemmen

De jonge politica in spe gaat zichzelf in ieder geval niet helpen door op zichzelf te stemmen. "Ik stem liever op mijn vader. Hij is natuurlijk een beter raadslid dan ik."