Deel dit artikel:











Dolberg twee maanden uit de roulatie Foto: Pro Shots/Erwin Spek

AMSTERDAM - Ajacied Kasper Dolberg is twee maanden uitgeschakeld. De Deense spits liep een voetblessure op in de slotfase van de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Willem II (3-1). Er is een scheurtje ontdekt in een bandje van zijn middenvoet.

Dolberg werd tijdens de winterstop in zijn vaderland Denemarken onderzocht en hij keerde afgelopen week vervroegd terug naar Amsterdam voor nader onderzoek. Daaruit bleek dat er een bandje gescheurd is. Dolberg is in elk geval tot eind februari uitgeschakeld. Hij reist komende week ook niet mee naar Portugal voor het trainingskamp in Lagos. Dolberg is vooralsnog bezig aan een seizoen vol tegenslagen. De revelatie van het vorige seizoen was de laatste maanden als spits zelfs vaak tweede keus, achter de teruggekeerde routinier Klaas Jan-Huntelaar.