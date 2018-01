Deel dit artikel:











Lichaam gevonden in water Weesp: vermoedelijk vermiste Oskar Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Facebook

WEESP - In het water bij het Aquamarin in Weesp is vanmiddag een lichaam aangetroffen. De politie gaat er vanuit dat het om de sinds 2 december vermiste Oskar van Alphen gaat.

Het lichaam is geborgen. De politie is op dit moment bezig met een groot onderzoek. Lees ook: Laatste zoekactie naar de blinde Oskar in Weesp Vanmorgen werden duikers en honden ingezet om op zoek te gaan naar Van Alphen. Het zou voorlopig de laatste keer zijn geweest dat de boten het water op gingen, omdat de grootste gedeeltes van het zoekgebied al waren uitgekamd. Later meer