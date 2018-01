Deel dit artikel:











Ajax wil ook precies weten wat er gebeurde met Nouri Foto: NH / Harold Narold

AMSTERDAM - Ajax wil net als de familie van Nouri precies weten wat er is gebeurd met Abdelhak, zo laat de club in een verklaring weten. "Het is al enige tijd bij ons bekend dat zij een advocaat hebben ingeschakeld die, net als wij, onderzoek doe", stelt de club uit Amsterdam. "Wij werken daar vanzelfsprekend volledig aan mee, alles wat wij hebben en weten is aan hen ter beschikking gesteld."

KNVB over situatie Nouri: spelers altijd geïnformeerd Ajax verstrekt geen inhoudelijke informatie aan derden zoals de media, aangezien het hier om een medisch en dus vertrouwelijk dossier gaat. "Wij hebben goed contact met de familie Nouri en wij communiceren bij voorkeur rechtstreeks met hen", aldus de club.