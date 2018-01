KNVB over situatie Nouri: spelers altijd geïnformeerd

AMSTERDAM - Als de KNVB bij medisch onderzoek afwijkingen ontdekt bij voetballers worden de betreffende spelers altijd geïnformeerd. Dit gebeurt volgens een woordvoerder van de bond zowel mondeling als schriftelijk. Ook de club wordt op de hoogte gebracht.

De KNVB laat dit weten in een reactie op uitlatingen van de familie Nouri, die naar eigen zeggen niet wist dat bij Abdelhak Nouri bij eerdere testen door de KNVB een hartafwijking werd geconstateerd. Nouri kreeg afgelopen zomer tijdens een oefenwedstrijd van Ajax een hartstilstand en liep daarbij zwaar en blijvend hersenletsel op.

Lees ook: Familie Abdelhak Nouri: "Hij wist zelf niet dat hij een hartafwijking had"

Als een speler ouder is dan zestien jaar hoeft de KNVB niet de ouders te informeren. Dat is aan de voetballer zelf.

Lees ook: 'Familie Nouri neemt letselschadeadvocaat in de arm'

De KNVB wil niet specifiek in gaan op de zaak-Nouri. "Of wij bij hem een hartafwijking hebben geconstateerd kunnen we niet zeggen. Wij mogen daar geen uitspraak over doen. Dit valt onder het medisch beroepsgeheim."