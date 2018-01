Van Gaal: "AZ was misschien wel leukste periode"

AMSTERDAM - (AT5) Gepensioneerd voetbaltrainer Louis van Gaal vindt zijn periode bij AZ misschien wel de leukste jaren uit zijn loopbaan.

In een interview met de Volkskrant blikt hij vol liefde terug op zijn jaren in Alkmaar. "In mijn ogen misschien wel de leukste. Al zijn de jaren bij Ajax natuurlijk acht jaar van succes geweest. Bij AZ kon je van elkaar op aan. Ik was er op mijn gemak. Er waren normen en waarden en iedereen wist waaraan-ie zich moest houden. Ik werkte daar met een warme, professionele staf. Een gouden tijd."

"Training belangrijker"

"Daar zag je ook dat de kwaliteit van de spelers, als die maar redelijk hoog is, niet zoveel uitmaakt", vervolgt de legendarische coach. "Dat de training veel belangrijker is." Daarmee vindt hij zichzelf belangrijker dan de spelersgroep. "Ja. Ik zal nu wel weer uitgelachen worden door de hele wereld, maar dat denk ik."

Zoveel prijzen

Van Gaal weet dat Nederland hem mist. "Ik viel een beetje buiten het gemiddelde, denk ik. Qua voetbal dat ik liet spelen, qua het aantal prijzen dat ik heb gehaald, qua omgaan met de media." Want het Nederlands voetbal staat er nu natuurlijk niet zo goed voor. "Er zijn er niet zoveel die zoveel prijzen hebben gewonnen. Of die meer dan honderd wedstrijden in de Champions League hebben gespeeld met een gemiddelde van 60 procent winst."

"Ik bepaal het moment, niet Truus"

In het interview gaat het verder veel over Truus, de echtgenote van Van Gaal. Zo zou zij besloten hebben dat het tijd was om te stoppen. "In de media lijkt het of Truus beslist. Nee. Zo is het niet", zegt Van Gaal. "Ik bepaal altijd het moment. Niet Truus." Ook geeft Van Gaal huwelijkstips. "Het belangrijkste lijkt me toch altijd: de liefde. Want als die er is, kun je de gedragingen van iemand beter accepteren dan als je niet van iemand houdt."

Zelf politicus Thierry Baudet wordt even aangestipt in het gesprek. "Die is volgens mij... Niet vreemd van allerlei bijverschijnselen. Laat ik het zo maar zeggen. Ik wil geen mensen beschadigen", aldus Van Gaal.