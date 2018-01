Dierenambulance compleet verwoest door brand: "We zijn dringend op zoek naar donaties"

AMSTELVEEN - Een busje van de Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland is vannacht in Mijdrecht volledig verwoest door een brand. Volgens het personeel is het vuur vermoedelijk aangestoken: "We zijn heftig aangeslagen."

Dat zijn de woorden van één van de betrokken personeelsleden in een emotioneel bericht op hun Facebookpagina. Alles is verloren gegaan. Ook een jas van een overleden collega die in de bus hing ging in vlammen op. "De jas had haar symbool erop en was van grote emotionele waarde", aldus de dierenambulance.

Doordat het busje helemaal total loss is, mist de dierenambulance nu hun belangrijkste vervoersmiddel om hun werk goed uit te kunnen voeren. "We zullen snel geld inzamelen voor een andere auto en inrichting. We zijn dus dringend op zoek naar donaties. Help ons de dieren helpen", besluit de dierenambulance de emtionele oproep.

De politie kan nog niet zeggen of de brand is aangestoken. Ze zijn wel op zoek naar getuigen. Mensen die iets weten of iets hebben gezien, kunnen contact opnemen op het nummer 0900-8844.