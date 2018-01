De Waard: "Platje, Osman en Hamdaoui blijven bij Telstar"

VELSEN-ZUID - AMSTERDAM Melvin Platje, Mohammed Hamdaoui en Mo Osman blijven tot het eind van het seizoen bij Telstar spelen. Dat zei voorzitter Pieter de Waard bij NH Radio Sportcafé.

Telstar doet het dit seizoen uitstekend onder leiding van Mike Snoei en staat op de vierde plaats in de Jupiler League. "Buter en Snoei houden de ogen en oren open voor eventuele versterkingen", zei De Waard.

'Free Kevin van Essen'

Over de actie 'Free Kevin van Essen' zei de Waard: "Mensen van de club spreken hem geregeld. Hij werkt als stukadoor en is gelukkig". Van Essen werd voor twee jaar geschorst nadat hij op doping was betrapt. Die schorsing heeft hij nu uitgezeten. "Hij staat op de lijst van Buter en Snoei", zei De Waard met een glimlach.

Van der Vaart

Wie ook nog altijd op die lijst staat is Rafael van der Vaart. "Er is altijd een plaatsje voor hem vrij in de kleedkamer, maar er zijn geen serieuze gesprekken gaande."