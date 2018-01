Familie Abdelhak Nouri: "Hij wist zelf niet dat hij een hartafwijking had"

AMSTERDAM - Abdelhak Nouri had een hartafwijking die al in 2014 werd geconstateerd door de KNVB, voorafgaand aan een toernooi. Maar daar is zijn familie pas recent achter gekomen toen zij het medische dosier van de speler in handen kregen. Ook de jonge voetballer zelf zou dit niet geweten hebben, hoewel NRC meldt dat het wel aan de voetballer zelf is verteld.

Dat laat de familie van Nouri weten in een persbericht. "Als de familie eerder kennis zou hebben gehad van een hartafwijking, had zij direct aangedrongen op diepgravend vervolgonderzoek, een second opinion en regelmatig terugkerende tests, om zodoende vervolgens te kunnen beoordelen wat de aard en risico's van een dergelijke afwijking in combinatie met intensieve sportbeoefening zijn", schrijft advocaat Khalid Kasem namens de familie.

Ze zijn erg geschrokken door het nieuws dat de hartafwijking al in 2014 bekend was. "De familie is dit pas recent te weten gekomen door inzage in het medisch dossier dat Ajax, na herhaald en uitdrukkelijk verzoek, aan hen verstrekte. De familie is ervan overtuigd dat ook Abdelhak zelf geen weet van deze afwijking heeft gehad."

Eigen onderzoek

De familie van Nouri heeft de afgelopen maanden, naar eigen zeggen, van verschillende medici vernomen dat Ajax niet adequaat heeft gereageerd toen hun zoon en broertje op het veld in elkaar zakte. Volgens de familie wil Ajax geen he;derheid verschaffen over wat er precies is gebeurd tijdens het oefenduel met Werder Bremen. Daarom laten ze zelf onderzoek doen door de gerenommeerde letselschadeadvocaat John Beer. Dat onderzoek wacht de familie nog af. In afwachting van de resultaten van het onderzoek van Beer en de uitkomst van de lopende gesprekken met Ajax wil de familie voorlopig geen verdere mededelingen doen.

Informeren

NRC schrijft vandaag over de zaak. In het artikel wordt geopperd dat de toen 17-jarige Nouri in 2014 mondeling zou zijn geïnformeerd over de afwijking. "De familie hecht hier vooralsnog geen geloof aan en stelt vast dat de ouders van de op dat moment 17-jarige Abdelhak in ieder geval nooit zijn ingelicht, schriftelijk noch mondeling. In de ogen van de familie had het op de weg van zowel de KNVB als Ajax gelegen om de ouders hierover uitdrukkelijk te informeren en in samenspraak een vervolgtraject af te spreken. De familie betreurt het in hoge mate dat dit nooit is gebeurd."