'Familie Nouri neemt letselschadeadvocaat in de arm' Foto: ANP

AMSTERDAM - Ajax-voetballer Abdelhak Nouri had een hartafwijking. Ajax en de KNVB waren daar al sinds 2014 van op de hoogte. Dat meldt NRC. De familie van Abdelhak Nouri neemt een letselschadeadvocaat in de arm. De familie van de jonge voetballer zou dat hebben gedaan op aanraden van Eberhard van der Laan, die zelf advocaat is geweest.

Nouri en zijn familie zijn door de bond niet op de hoogte gebracht van die afwijking, die als ongevaarlijk werd beoordeeld door de medische staf. De afwijking kwam aan het licht bij een medische check die jeugdinternationals voorafgaand aan een groot toernooi krijgen. Ajax werd door de bond wel geïnformeerd over de afwijking. Volgens de krant laat de familie van Nouri zich nu bijstaan door de Amsterdamse advocaat John Beer. Burgemeester Van der Laan zou in augustus, kort voor zijn overlijden, Beer hebben aangeraden. Ajax gaat in zee met Derk-Jan van der Kolk. Beiden zijn gerenommeerde letselschadeadvocaten. Clubarts

De juridische weg zou zijn ingeslagen, omdat er twijfel bestaat over het handelen van clubarts Don de Winter. Volgens NRC zijn er vragen rondom het moment waarop is begonnen met hartmassage en rond het medisch dossier van de jonge voetballer. Lees ook: Familie Nouri richt stichting voor hem op Ajax wil niet ingaan op vragen rondom de gezondheid van Nouri.