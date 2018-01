Deel dit artikel:











Auto verwoest door brand in Haarlem Foto: HFV Foto: HFV

HAARLEM - Een geparkeerde auto aan de Korenburgerweg in Haarlem is vannacht verwoest door een felle brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was er weinig meer aan het voertuig te redden.

Volgens een ooggetuige had de brandweer de nodige moeite om de vlammen te blussen, omdat de benzinetank ook in de fik was gevlogen. Hierdoor bleef de benzine branden. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niks bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld.