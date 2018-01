Deel dit artikel:











DEN HELDER

DEN HELDER - Een 22-jarige man is vannacht bij de spoorwegovergang Doggersvaart in Den Helder overleden. De politie meldt dat de man in botsing is gekomen met een trein.

De trein reed in de richting van Alkmaar en kwam honderd meter van de spoorwegovergang tot stilstand. De politie zette het gebied af en het doorgaande verkeer werd omgeleid. De politie doet op dit moment onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.