Hennepkwekerij in voormalig Amsterdams postkantoor ontmanteld

AMSTERDAM - De politie heeft vrijdag een wietplantage met ongeveer 400 planten in een voormalig postkantoor aan de Grote Wittenburgerstraat opgerold.

Volgens de politie was de wietkwekerij nog volop in bedrijf. Ze waarschuwt voor het brandgevaar dat ontstaat door de manier waarop de stroomvoorziening is aangelegd. Volgens specialisten was het complex bij een brand zeker in vlammen opgegaan.

Netbeheerder Liander heeft de stroomvoorziening afgesloten en doet - net als de politie - onderzoek.