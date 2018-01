Deel dit artikel:











Lading sieraden gevonden in bosjes De Rijp Foto: Politie Alkmaar

DE RIJP - Oorbellen, colliers, broches en horloges: in De Rijp is vanmiddag een grote lading sieraden gevonden die waarschijnlijk is gestolen. De politie zoekt de rechtmatige eigenaar.

Wie de vondst deed is onbekend, maar ze werden gevonden in de bosjes in de Van Aggelenstraat, schrijft de politie Alkmaar. Omdat de sieraden waren bedekt met aarde en er insecten overheen liepen, vermoedt de politie dat ze daar al een tijdje lagen. Wie de sieraden herkent, kan de politie bereiken op 0900-8844.