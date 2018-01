Deel dit artikel:











Medewerkster (66) krantendistributiepunt Den Helder overvallen Foto: Shutterstock

DEN HELDER - Een 66-jarige medewerkster van een krantendistributiepunt aan de Ruyghweg in Den Helder is vanochtend rond 4.30 uur overvallen. De vrouw was alleen aan het werk in het pand, toen er plotseling man met een sjaal voor z'n mond en een capuchon over zijn hoofd binnenkwam.

De man liet een scherp voorwerp zien en eiste geld, wat de vrouw niet had. Toen een van de krantenbezorgers het pand binnenkwam, koos de overvaller eieren voor z'n geld. Hij ging er - zonder buit - rennend vandoor in de richting van de de Ooievaarstraat. Nog nauwelijks bekomen van de schrik, seinde de vrouw de politie in. Die stelde een onderzoek in, maar heeft geen verdachte kunnen aanhouden, schrijft de politie Den Helder op Facebook. Getuigen

Wie de man heeft gezien of getuige is geweest van de overval, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.