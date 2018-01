Koen Verweij pakt EK-brons op 1.500 meter

KOLOMNA - ALKMAAR - KOLOMNA Schaatser Koen Verweij heeft bij de EK afstanden in het Russische Kolomna op de 1.500 meter het brons opgeëist. Dat deed de Alkmaarder met een tijd van 1.46.40.

De Rus Denis Yoeskov ging voor eigen publiek met de titel aan de haal. Met 1.44,53 was hij bijna twee seconden sneller dan Verweij, die ook Thomas Krol (1.45,20) voor zich moest dulden.

Joeskov reed vorige maand tijdens de wereldbeker in Salt Lake City met een tijd van 1.41,02 een wereldrecord. Verweij eindigde toen op de Utah Olympic Oval met een Nederlands record (1.41,63) als tweede.

Wereldkampioen Kjeld Nuis was de grote afwezige in Kolomna. De blikvanger van Team LottoNL-Jumbo koos voor een andere voorbereiding richting de Winterspelen in februari in Zuid-Korea.