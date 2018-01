Deel dit artikel:











Bestuurder verliest macht over het stuur en knalt tegen bomen Foto: Inter Visual Studio / GLOCALMedia

BREEZAND - Op de N99 tussen Anna Paulowna en Den Helder heeft vanmiddag een bestuurder de macht over het stuur verloren. Dit gebeurde ter hoogte van het dorp Breezand. De auto is gecrasht en de man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 17.45 uur verloor de man de controle over zijn voertuig. Volgens ooggetuigen is hij vervolgens op de andere weghelft terechtgekomen en tegen een rij bomen in de berm tot stilstand gekomen. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De auto wordt door de berger afgesleept.