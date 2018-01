Zaanse Schans moet maatregelen nemen vanwege topdrukte

ZAANDAM - Met een record van 2,2 miljoen bezoekers was het een erg goed jaar voor de Zaanse Schans. In 2016 trok het gebied nog 1,8 miljoen mensen. Een extreme groei die tot gevolg heeft dat de erfgoedlocatie extra maatregelen moet nemen.

Directeur Peter-Jan van Steenbergen is erg trots: "Het is eigenlijk een soort genoegdoening voor het erfgoed dat hier staat." En ook de medewerkers hebben een topjaar gehad. "We hebben het echt ontzettend druk gehad, maar wel een super gezellige drukte", vertelt een kaasmeisje.

Maatregelen

De enorme toestroom van mensen heeft ook een keerzijde. "Op piekmomenten is het ook echt vol", vertelt directeur Van Steenbergen. De Zaanse Schans verwacht door te groeien naar 3 miljoen bezoekers en als deze drukte doorzet, is die verwachting al in 2021 werkelijkheid. "We zullen echt maatregelen moeten nemen en ook sneller dan we gepland hadden", zegt Van Steenbergen.

Zo worden de parkeerplaats en de loop- en fietspaden aangepakt.