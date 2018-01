Ontknoping zoektocht naar Michael Haver ook bij vrijwilliger 'hard aangekomen'

CASTRICUM - CASTRICUM Het heeft anderhalve maand haar leven bepaald: de zoektocht naar Michael Haver uit Zaandijk hield Petra Blankwaard van de stichting ZoekJeMee iedere minuut van de dag bezig.

De vondst van Michaels stoffelijk overschot donderdag in een sloot langs het spoor in Castricum kwam als een schok. "Ja, het is hard aangekomen", zegt ze.

Vandaag, een dag na de vondst van Michaels lichaam, is Petra terug in het gebied dat ze de laatste weken zo goed heeft leren kennen: de bossen rond GGZ-instelling Dijk en Duin in Castricum, waar ze met vele vrijwilligers heeft gezocht naar de op 20 november vorig jaar verdwenen Michael. Michael ontsnapte, op weg naar de artsenpost, aan zijn begeleider.



Lees ook: Lichaam bij spoor is van vermiste Michael Haver



Lang hielden de nabestaanden hoop dat Michael zou worden gevonden. Zijn familie riep mensen op uit te kijken naar de 22-jarige jongen, die dringend medicijnen nodig had en veel te luchtig gekleed was om de novemberkou te kunnen doorstaan. Ze wisten toen nog niet dat hij door een noodlottig ongeluk in een sloot naast de spoordijk terecht was gekomen.

Camping

"Hij is waarschijnlijk uitgegeleden", zegt Petra. Ze zocht met vrijwilligers en speurhonden op andere plaatsen, onder meer in de bossen op en rond Camping Bakkum. Dat was na een tip van zijn moeder, die dacht, hoopte, dat hij zich schuilhield in een caravan.

Lees ook: Tijdlijn: de zoektocht naar de vermiste Michael Haver (22)

Ook was er een intensieve zoektocht in Alkmaar, na een tip van iemand die meldde een schaarsgeklede, kalende jongen te hebben gezien. Petra: "Die tips zitten er ook bij. Mensen hebben goede bedoelingen, en willen hem gezien hebben, terwijl het in werkelijkheid om iemand anders gaat."

Tweelingzus

Ze heeft inmiddels contact gehad met Michaels tweelingzus Marissa. "Zij heeft een enorme klap te verwerken gekregen. Ze is doodop na de laatste, intensieve weken en wil eigenlijk alleen maar slapen."