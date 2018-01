Laatste zoekactie naar de blinde Oskar in Weesp

WEESP - WEESP Duikers en honden worden vanochtend ingezet op de Herengracht in Weesp om te zoeken naar de vermiste, blinde Oskar van Alphen. Het is voorlopig de laatste keer dat de boten het water opgaan, omdat na vandaag de grootste gedeeltes zijn uitgespit. De vermiste Van Alphen verdween vijf weken geleden na een avond in een café.

Na grote zoekacties op onder anderen de Muidertrekvaart en de Buitenveer, keren de hulptroepen vandaag nog één keer terug naar de plek waar hij waarschijnlijk in het water is gevallen: de Herengracht.

Volgens Cor Hekkenberg van Reddingshonden SOS blijft de kans bestaan dat de man toch hier wordt gevonden: "Veel slachtoffers worden binnen ongeveer 100 tot 150 meter van de locatie gevonden", vertelt Hekkenberg aan NH Nieuws.

Honden

Enkele trouwe viervoeters zijn aan boord van de boot om mee te zoeken. Zij zijn getraind om op geur af te gaan. Echter, mochten zij iets ruiken betekent dat nog niet dat Van Alphen gevonden is. "De lucht komt ergens boven, maar door wind en stroming kan dit op een andere plek zijn, dan waar hij ligt. Daarom werken wij nauw samen met een sonarboot", aldus Hekkenberg.

'Worst-case-scenario'

Als Van Alphen vandaag niet wordt gevonden, is de kans alsnog groot dat hij wel ergens in het water ligt. In het ergste geval is hij via het Noordzeekanaal naar IJmuiden gedreven en is hij daar door de sluizen de Noordzee opgegaan. "Dat is troebel water kijken", zegt Hekkenberg.

Volgens de speurder ligt het aan allerlei componenten, waar Van Alphen is het ergste geval kan zijn: "De lucht in de kleding, de zwaarte van de kleding, is de kleding wateropzuigend. Daar kun je geen draaiboek op maken."