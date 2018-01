Slagveld in Haarlemse woonwijk tijdens nieuwjaarsnacht: moeder knock-out, dochter gestompt

HAARLEM - Een 57-jarige Haarlemse en haar 27-jarige dochter zijn tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht mishandeld. Het jongste slachtoffer bleef - ondanks enkele klappen - ongedeerd, haar moeder ging knock-out.

Kort nadat de klok twaalf uur had geslagen, lopen moeder en dochter in gezelschap van enkele andere familieleden naar het kruispunt van de Zuid-Brouwersstraat en de Jan Nieuwenhuizenstraat om daar vuurwerk af te steken.

Als de man van de 27-jarige dochter rond 00.50 uur zijn laatste vuurwerk afsteekt, wordt er vanuit een groep van tien à vijftien mensen vuurwerk naar hem gegooid. Zijn schoonmoeder spreekt de groep daar op aan, waarna één van de mannen uit de groep haar agressief benaderd.

Vlam in de pan

Een andere man uit de groep probeert een handgemeen te voorkomen, maar zodra de 27-jarige dochter van de vrouw zich ermee begint te bemoeien, slaat de vlam alsnog in de pan.

Terwijl de agressieveling de dochter slaat en stompt, probeert haar moeder te ontkomen. Tevergeefs, want de man die het opstootje aanvankelijk in de kiem probeerde te smoren, wordt plotseling ook gewelddadig en stompt de vrouw.

Terrasstoel

Als de vrouw kort daarna wordt geraakt door een terrasstoel, verliest ze het bewustzijn. Omstanders ontfermen zich over haar, waarna ze voor behandeling naar het ziekenhuis wordt gebracht.

Na de mishandeling blijkt ook een 17-jarige Haarlemmer gewond geraakt. De politie vermoedt dat hij tot de groep hoorde, waar ook de belagers van moeder en dochter toe behoorden. Ook hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn letsel is niets bekend.

Getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van het geweld. Wie iets heeft gezien of meer informatie heeft over de daders wordt gevraagd contact te zoeken met de politie op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.

