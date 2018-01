Deel dit artikel:











Kat in kartonnen doos gedumpt voor afhaalrestaurant in Amstelveen Foto: Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland Foto: Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland

AMSTELVEEN - Een angstige kat is gisteren achtergelaten voor de deur van een afhaalrestaurant in Amstelveen. Volgens de dierambulance zat het beestje opgesloten in en kartonnen doos toen zij hem ophaalde.

De kat is gisteren laat in de middag gebracht naar het Dierentehuis Amstelveen door de dierenambulance. Een onbekend persoon zag de doos met het beestje erin en deed een melding. Erg bang

Volgens een medewerker van het Dierentehuis Amstelveen was de kat erg bang toen hij naar binnen werd gebracht. Op dit moment laten ze hem met rust zodat hij kan bijkomen. "We kunnen nu niet eens kijken welk geslacht hij heeft. Als we de kooi openen, rent hij gelijk weg", aldus de medewerker. Het is nog niet bekend of de kat een eigenaar heeft. Maandag gaat het asiel kijken of het het diertje een chip heeft. Ook gaan zij nog een oproep doen op Facebook.