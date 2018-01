Gevaar voor brand in HP-laptops: accu's worden vervangen

NOORD-HOLLAND - Technologiebedrijf HP laat wereldwijd de batterijen van sommige laptops vervangen. De accu's van sommige HP laptops kunnen oververhit raken en in brand vliegen.

Het gaat niet om alle HP-notebooks, maar om specifieke types die tussen december 2015 en december 2017 zijn verkocht. Het is niet bekend hoeveel daarvan in Nederland zijn verkocht. HP heeft naar eigen zeggen acht incidenten met zulke batterijen doorgekregen. In één geval liep een gebruiker lichte brandwonden aan een hand op.

Gedupeerde klanten krijgen een vervangende batterij. Het is echter niet de bedoeling dat ze zelf de oude accu weghalen en de vervanger installeren. Een monteur helpt ze daarbij.