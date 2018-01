Deel dit artikel:











Twee gewonden bij brandende boot in jachthaven Aalsmeer Foto: Davey Photography / Jolanda Langenberg Foto: Davey Photography / Jolanda Langenberg Foto: Davey Photography / Jolanda Langenberg

AALSMEER - In de jachthaven Dragt aan de Stommeerweg in Aalsmeer stond vanmiddag in een loods een boot in de brand. Drie mensen hebben rook ingeademd, waarvan er twee ter controle naar ziekenhuis worden vervoerd. De gewonden zijn de havenmeester en de eigenaar van de boot.

Er stond volgens de Veiligheidsregio veel rook in de loods, waar ook veel andere boten liggen. Op die boten zijn vermoedelijk gasflessen aanwezig, maar hier is tijdens de brand geen explosiegevaar ontstaan. De brandweer heeft het vuur onder controle.