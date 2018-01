Ook vrouw (30) aangehouden voor dubbele moord in Dominicaanse Republiek

AMSTERDAM - (AT5) Er is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op twee Amsterdammers in de Dominicaanse Republiek. Daar werden afgelopen zomer de lichamen van Rachid Benbouker en Cuma Ceviz aangetroffen in een kuil op een suikerrietplantage.

Gisteren maakten media in Venezuela al bekend dat een drugsbaron met de bijnaam 'El Gocho' (Het Varken) is gearresteerd in verband met de moord op de dertigers. Deze Carlos José Gascon González zou aan het hoofd staan van een internationale bende die drugs smokkelt tussen de Zuid-Amerika, de VS en Europa.

Nu is ook een dertigjarige vrouw uit Venezuela aangehouden. Zij liep vorige week in Spanje tegen de lamp toen ze veerboot naar de Marokkaanse havenstad Tanger wilde nemen, meldt Nu.nl. Omdat ze zich verdacht gedroeg, besloten de autoriteiten haar gegevens te controleren. Er bleek een internationaal arrestatiebevel tegen de dame uitgevaardigd te zijn.

Drugsconflict

De politie vermoedt dat zij vorig jaar samen met El Gocho via Curaçao naar de Dominicaanse Republiek is afgereisd om de Amsterdammers te liquideren. Toen de slachtoffers in de kuil op de plantage werden aangetroffen, ontdekte de lokale politie meerdere kogelgaten in hun lichamen. De dubbele moord zou te maken hebben met een drugsconflict.