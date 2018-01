Alkmaarder Marcel van Ham stopt met marathonschaatsen

ALKMAAR - Marcel van Ham stapt na dit seizoen uit het marathonpeleton. Op zaterdag 13 januari rijdt hij in Alkmaar voor de elfde en dus ook laatste keer in de KPN Marathon Cup.

Van Ham schopte het tot de top als marathonschaatser en is met recht een product van de schaatsschool op ijsbaan De Meent. Het besluit om te stoppen, is opmerkelijk. Van Ham is nog maar 27 jaar oud en dat is jong voor een marathonschaatser. Ook wordt hij bij zijn ploeg Okay Fashion & Jeans nog elk jaar beter.

Kindje

Als Van Ham tegenwoordig aan de kop van het peloton sleurt, dan piept en kraakt het wel degelijk achter de rug van de inwoner van Uitgeest. Toch nam hij in de zomer het besluit te stoppen. "Eigenlijk om heel simpele redenen", vertelt Van Ham, die afgelopen jaar ook weer verhuisde naar de kaasstad. "Als je in dit peloton goed wilt meekomen, dan moet je echt goed voor de sport leven. Als dat niet kan omdat je ook druk bent met andere dingen, ga je inleveren op je niveau. Dan wordt je pelotonvulling, en dat wil ik niet. Ik heb werk en schaatsen altijd kunnen combineren. Nu komt er een kindje bij, en dan wordt het lastig", aldus Marcel van Ham.

Van Ham pakte dit seizoen één keer een podiumplaats. Op de marathon in Den Haag werd hij in december tweede.