Kinderen zamelen massaal kerstbomen in: "Heb er al tachtig"

PURMEREND - Het is vandaag weer tijd voor de jaarlijkse inzameling van kerstbomen in Purmerend. Sommige kinderen hebben wel 200 bomen ingezameld. "De hele achtertuin staat vol en die van m'n tante ook."

Erik (10) zamelde in z'n eentje maar liefst tachtig kerstbomen in. Er passen er drie tegelijk op zijn skelter. "Dus ik ben nog wel even bezig!"



De meeste kinderen zijn al dagen in de weer. "Wij zijn vijf dagen geleden begonnen," vertelt een andere inzamelaar. De winst is dertig euro. "We zijn met z'n drieën, dus een tientje per persoon, dat is mooi verdiend."



Alleen maar voordelen

"Je bent lekker buiten, je krijgt er geld voor en we ruimen ook nog eens rommel op," somt een meisje de voordelen op. Lopend, op de fiets of met de skelter struinden alle kinderen hun buurt af. "'s Avonds is het beste tijdstip, dan zie je veel bomen liggen," onthult iemand de beste strategie.



Na het inleveren van de bomen, mag iedereen zijn welverdiende geld ophalen. Vijftig cent per boom. Sparen of uitgeven? "Dat gaat in m'n spaarpot," zegt een jonge inzamelaar. Andere hopen er een telefoon of een laptop van te kunnen kopen.



Nepboom

Even later arriveert de versnipperaar. De bomen verdwijnen er één voor één in. Niet voor iedereen een moeilijk moment: "Wij hadden een nep-boom dit jaar, dus die van ons zit er gelukkig niet tussen."



Erik zamelde dit jaar ook al 400 kilo vuurwerkafval in. Degene die iedereen uitbetaalt, kent hem inmiddels goed. "Hij is de man die ik het meeste zie. Tot straks, hè!"