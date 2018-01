'Noord-Hollandse Amerikaan' Carlijn Schoutens op Olympische Winterspelen

AMSTERDAM - Carlijn Schoutens won gisteren de 5.000 meter bij de Amerikaanse Olympic Trials en plaatste zich eerder al voor de 3.000 meter.

Schoutens werd in Amerika geboren, maar groeide op in Heemstede. Ze leerde op de ijsbaan in Haarlem schaatsen en kwam tot en met het seizoen 2013/2014 uit voor Nederland. Nadat ze op het NK Allround in 2013 als 23e eindigde, besloot ze voor de Verenigde Staten te gaan schaatsen. In de opleidingsploeg van Tucker Fredricks maakte ze een snelle ontwikkeling door en Schoutens werd Amerikaans Allroundkampioen en Amerikaans kampioen op de 5.000 meter.

Op de Amerikaanse variant van het Olympisch kwalificatietoernooi verdiende de 23-jarige Schoutens woensdag al een startbewijs voor de 3.000 meter voor de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Donderdag won ze de 5.000 meter in een tijd van 7.12.27 en plaatste zich daarmee ook op de langste afstand voor de Spelen. Schoutens studeert geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Cornelius Kersten

Een andere Noord-Hollander in buitenlandse dienst plaatste zich eerder al voor de Olympische Winterspelen. Cornelius Kersten uit Heemstede schaatst sinds een aantal jaar voor Groot-Brittannië en mag zijn kunsten in Zuid-Korea laten zien op de sprintafstanden.