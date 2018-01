Asiel roept dierenvrienden op om kater Jon Bon Jovi te helpen

AMSTERDAM - De afgelopen dagen zijn niet makkelijk geweest voor kater Jon Bon Jovi. Het arme beestje werd bij Dierenopvang Amsterdam gebracht en bleek een gebroken poot te hebben. Op dit moment heeft de opvang niet genoeg geld voor een operatie die Jon vanmiddag krijgt.

De zwerfkat liep al een tijdje rond in Amsterdam-Noord, toen een bezorgde dierenvriend opviel dat hij niet meer goed liep. De persoon bracht hem naar het asiel waar zijn pootje gespalkt werd. Helaas was dit niet voldoende en moet het beestje een operatie ondergaan. Jon krijgt het nodige ijzerwerk in zijn pootje om weer stevig te kunnen staan.

Geen geld

Het probleem is dat het medische potje behoorlijk leeg is, schrijft de Dierenopvang Amsterdam op Facebook. In de afgelopen maanden werd de dierenopvang geteisterd door een schimmelinfectieplaag. Meerdere katten raakten besmet en moesten medische hulp krijgen.

Om de rekening van Jons operatie te betalen heeft de Dierenopvang Amsterdam 650 euro nodig. Mensen kunnen op hun site doneren. "Heel hartelijk dank voor de hulp namens ons allemaal! En we laten natuurlijk weten hoe het verder gaat met onze brekebeen!", schrijft het asiel.