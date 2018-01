Dieven opgepast: boevenspotter Jaime gaat zoektocht naar zakkenrollers uitbreiden

AMSTERDAM - De YouTube-video's Jaime van Gastel, ook wel de 'boevenspotter' genoemd, gaan zo goed dat hij zijn zoekveld naar zakkenrollers gaat uitbreiden naar andere steden. Vooralsnog ging hij alleen op jacht in Amsterdam en de Zaanse Schans, maar Volendam en andere steden staat ook op zijn 'zwarte lijst'.

Dat zegt Jaime vandaag in gesprek met NH Radio. "Ik wil mijn zoektocht naar andere steden en attracties zoals Volendam, waar op dit moment nog veel zakkenrollers actief zijn, heel graag uitbreiden, omdat de zakkenrollers in de Zaanse Schans wel een beetje op zijn."

Jaime begon vorig jaar zijn YouTubekanaal Boevenspotter, waarin hij actieve zakkenrollers op beeld vastlegt en de politie helpt met het oppakken van deze daders. Inmiddels heeft dat kanaal al meer dan 32.000 volgers. Zijn strijd tegen het onrecht bleef niet onopgemerkt. Jaime werd namelijk uitgenodigd om op de Zaanse Schans op zoek te gaan naar zakkenrollers.

"Ik werd daar als een god behandeld. Alles was gratis voor me", lacht Jaime. "Omdat ik vrij te werk kon gaan, had ik al snel een paar daders in de gaten. De politie kon door mijn 'gave' om zakkenrollers snel te herkennen meer dan twintig mensen oppakken. Na een tijdje bleef er niks meer over en werd het eigenlijk saai. Ik had voor een grote schoonmaak gezorgd", vertelde een opgetogen Jaime.

Voor Jaime is het niet genoeg en moeten alle andere attracties en steden ook vrij blijven van zakkenrollers. "Ik blijf strijden tegen de criminaliteit."

Bekijk hier hoe Jaime zakkenrollers in Zaandam wist te pakken: