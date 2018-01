Barry Schep ook volgend seizoen trainer AKC Blauw-Wit

AMSTERDAM - Barry Schep is ook komend seizoen trainer van de korfballers van Blauw-Wit Amsterdam. Dat maakte de club vrijdag bekend. Ook de overeenkomsten met assitent Elmer Coevert en Mark van der Laan (Blauw-Wit 2) zijn met een jaar verlengd.

Schep kwam in 2013 naar Blauw-Wit. Hij was op dat moment nog speler van Fortuna Delft en kreeg in Amsterdam de reserves onder zijn hoede. Bovendien ging hij hoofdcoach Rini van der Laan bij het eerste assisteren. Sinds 2014 is Schep de eindverantwoordelijke van de technische staf.

Het afgelopen seizoen was het meest succesvolle. Blauw-Wit haalde voor het eerst in zestien jaar de zaalfinale om de landstitel. In de Ziggodome bleek TOP net te sterk.

Op het veld waren de Amsterdammers wel de beste van allemaal.

Dit seizoen bouwt de 38-jarige Schep na het vertrek van een aantal vaste waarden aan een nieuw team. Na zeven duels bezet Blauw-Wit de vijfde plek in de Korfbal League.

