Omstreden 'asielvilla' Den Helder alweer verkocht Foto: Google Streetview

DEN HELDER - De omstreden 'asielvilla' in Den Helder, die door buurtbewoners in juli zelf werd gekocht om te voorkomen dat er een asielzoekerscentrum in kwam, is alweer doorverkocht. Het pand aan de Linieweg is nu in handen van ondernemer Paul Heijkoop die het voor een half miljoen overnam.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad vandaag. Heijkoop wil er volgens de krant zelf gaan wonen met zijn gezin. Lees ook: Buurtbewoners voorkomen komst asielzoekers door villa op te kopen Met deze koop lijkt ook de rel rondom het pand aan een einde te komen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wilde afgelopen zomer in het gebouw een opvang vestigen voor maximaal zestien alleenstaande minderjarige asielzoekers. Maar vlak voor de bewonersbijeenkomst over dit onderwerp, kreeg het orgaan te horen dat de woning was verkocht aan een andere partij. Buurtbewoners bleken het pand zelf te hebben gekocht. In opstand

Omwonenden vonden namelijk dat ze werden overvallen door de berichtgeving van COA om een asielzoekerscentrum van het pand te maken. Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder vertelde aan NH Nieuws dat door deze slechte communicatie buurtbewoners in opstand kwamen en het heft in eigen handen namen.