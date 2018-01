Deel dit artikel:











Tijdlijn: De zoektocht naar de vermiste Michael Haver (22) Foto: NH Nieuws

CASTRICUM - Het lichaam van de vermiste Michael Haver werd gisteren gevonden langs het spoor in Castricum. De 22-jarige man was sinds 20 november spoorloos. Er werd in de afgelopen weken onder meer in Alkmaar met man en macht naar hem gezocht.

Michael was weggelopen uit een GGZ-instelling in Castricum. Een aantal dagen na zijn vermissing maakte de familie zich al ernstig zorgen over de man. Hij had last van een psychose en leed aan katatonie, waardoor medicijnen van levensbelang voor hem waren. Meerdere zoektochten leverden echter niets op. Bekijk hieronder een tijdlijn van de zoektocht naar de vermiste Michael. Mobiele telefoongebruikers kunnen hier klikken.