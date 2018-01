Record voor de Zaanse Schans: ruim twee miljoen bezoekers

ZAANDIJK - De Zaanse Schans heeft vorig jaar een recordaantal bezoekers getrokken. Ruim 2.2 miljoen mensen bezochten de toeristische trekpleister.

Uit cijfers van onderzoeksbureau Strabo blijkt dat het aantal bezoekers met twintig procent is gestegen ten opzichte van 2016. Toen trok de Zaanse Schans nog 1.8 miljoen bezoekers. Met het grote aantal bezoekers is de Zaanse Schans een van de best bezochte attracties in Nederland.

De Zaanse Schans is vooral populair onder toeristen. Negen van de tien bezoekers komen uit het buitenland. De voornaamste reden dat de erfgoedlocatie meer mensen trekt, is de toenemende bekendheid onder toeristen uit West- en Noord-Europa.

"De bezoekersaantallen bevestigen de status van de Zaanse Schans als een van de belangrijkste erfgoedlocaties voor Nederland", zegt Pieter-Jan Steenbergen, directeur van Stichting de Zaanse Schans, in een reactie.

Stichting de Zaanse Schans verwacht in de toekomst te groeien naar 3 miljoen bezoekers. De stichting is al bezig met plannen om het grote aantal mensen aan te kunnen.

