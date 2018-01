Leeghwaterbrug binnenkort opnieuw op de schop

ALKMAAR - De Leeghwaterbrug bij Alkmaar gaat opnieuw op de schop. Vorig jaar augustus werd er al een nieuw brugdek geplaatst en vanaf 19 januari worden er opnieuw ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd. Het smalle brugdeel in de richting van het AFAS Stadion (A9) wordt namelijk vernieuwd.

Van de twee rijbanen in de richting van Heerhugowaard worden tijdelijk vier smalle rijbanen gemaakt, zodat het verkeer in beide richting kan passeren. Deze verkeerssituatie blijft zo tot de werkzaamheden aan de brug volgend jaar klaar zijn. De overspanning wordt in de nachten van 19, 20 en 21 januari helemaal afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid vanaf de A9 via het Kooimeerplein naar de N9.

Fietsers en voetgangers kunnen door de werkzaamheden niet de brug over. De provincie stelt een pontje beschikbaar dat op werkdagen het Noordhollandsch Kanaal oversteekt. Als voetbalclub AZ thuis speelt in het weekend, wordt de pont ook ingezet.

De ergernissen aan de brug liepen het afgelopen jaar hoog op. In augustus waren er ook al werkzaamheden aan de brug, waardoor het verkeer rondom de brug vaak muurvast stond. Ook waren er regelmatig problemen met een defecte ophaalklep.