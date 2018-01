Zo bestrijdt het hoogheemraadschap het hoge waterpeil in het IJsselmeer

NOORD-HOLLAND - Door de vele regen van de afgelopen weken is het waterpeil in het IJsselmeer flink gestegen. Staat het normaal gesproken op zo'n 40 centimeter onder NAP, nu is dat 20 centimeter boven NAP. Dat is niet zonder risico's, want naarmate het waterpeil stijgt, neemt ook de druk op de dijken toe.

"Je moet dus goed in de gaten houden hoeveel die waterdruk is", zegt Marko Cortel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "En je houdt goed in de gaten of die dijk de druk kan weerstaan."

Niet alleen de regen, ook de westerstorm die gisteren over ons land raasde, heeft het waterpeil doen stijgen. "Omdat de storm uit het westen heeft gewaaid, duwt hij eigenlijk de waddenzee tegen de Afsluitdijk aan, waardoor het IJsselmeer niet op de Waddenzee kan spuien. Dat is nu eigenlijk nog een na-ijlend effect van de storm."

Maatregelen

Het hoogheemraadschap neemt maatregelen om het waterpeil van het IJsselmeer onder controle te houden. Hoewel Noord-Holland - in tegenstelling tot Zuid-Holland, Zeeland, Overijssel - geen stormvloedkeringen heeft, worden er 'langs de hele IJsselmeerkust stuwen en inlaten dichtgezet', vertelt Cortel.



Voor een goed beeld van de in Noord-Holland genomen maatregelen moet je naar West-Friesland, vertelt Cortel. "De meest zichtbare maatregel is op dit moment de Sassluis in Enkhuizen, die is nu afgesloten. En de Westerhaven in Medemblik is ook afgesloten."