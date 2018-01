Lichaam bij spoor Castricum is van vermiste Michael Haver

CASTRICUM - Het levenloze lichaam dat vanmiddag werd aangetroffen naast de spoorlijn in Castricum is van de sinds 20 november vermiste Michael Haver. Dat laat de politie vanavond weten.

Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf, maar van een 'noodlottig ongeluk'. Wat dat precies inhoudt, is nog niet bekend.

De 22-jarige Haver was weggelopen uit een GGZ-instelling in Castricum. Er werden meerdere zoektochten naar hem georganiseerd, maar telkens tevergeefs.

Een week na zijn vermissing deed zijn moeder nog een emotionele oproep via NH Nieuws: "Lieverd, als je ergens bent, klamp je aan mensen vast", zei Diana geëmotioneerd in de camera. "Vraag hulp en kom naar mama. Je hebt het recht om nog een mooi leven te krijgen. En je broer, je zus en ik missen je zoveel. Kom terug Michael."

Michael had last van een psychose, en leed daardoor ook aan katatonie. Zijn medicatie was dan ook van levensbelang. "Katatonie zorgt ervoor dat je plotseling verstijft of helemaal vast komt te zitten. Michael had in de instelling bijvoorbeeld altijd één of twee begeleiders die hem hielpen met eten, in verband met verstikkingsgevaar."