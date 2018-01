Staking streekvervoer nadert einde: bonden dreigen met vervolgactie

NOORD-HOLLAND - Chauffeurs in Noord-Holland hebben vandaag massaal gehoor gegeven aan de stakingsoproep in het streekvervoer. In de hele provincie reden zo goed als geen bussen. De actie duurt nog tot 23.00 uur, maar een vervolgactie staat nu al om de hoek.

De bonden hebben vervolgacties aangekondigd als de werkgevers de bonden niet tegemoetkomen "Vanaf 16 januari zullen die de vorm krijgen van regionale estafetteacties, maar we hopen dat de werkgevers zich op tijd realiseren dat het ernst is", aldus CNV-onderhandelaar Sanne van der Meulen. Volgens FNV hebben de werkgevers tot 15 januari de tijd om inhoudelijk op de eisen in te gaan.

De werkgevers in het streekvervoer lieten in een reactie weten 'dolgraag' in gesprek te gaan met de vakbonden. "Wij nodigen de bonden dan ook van harte uit om goede afspraken te maken over de thema’s werkdruk, vergrijzing, scholing en de loonparagraaf. We zien ruim voldoende aanknopingspunten om hierover met elkaar in gesprek te gaan", aldus Fred Kagie, voorzitter van de brancheorganisatie Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV).