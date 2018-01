Deel dit artikel:











Bestuurder rijdt auto in de prak vanwege profielloze banden Foto: Twitter Team Hoofdwegen

AMSTERDAM - Een automobilist is vanmiddag op de A10 in een slip geraakt en gecrasht. Toen de politie ter plaatse kwam, werd al snel duidelijk waardoor de auto in een slip was geraakt: de banden hadden nauwelijks nog profiel.

Politie Hoofdwegen meldt vanavond op Twitter: "Aanrijding zonder letsel. Wij hoorden van de bestuurder dat hij in een slip was geraakt. Dat vonden wij niet zo gek. Gezien zijn banden. Echter bleek het vier banden te betreffen." De auto liep flinke schade op. De bestuurder bleef ongedeerd en is naar huis gestuurd met een proces verbaal.